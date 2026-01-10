Karadenizli yine zekasını konuşturdu: Kardan kapanan yolları böyle açtılar

6,5 kilometrelik yol ulaşıma açıldı

Çiçekli Mahallesi'nden başlayarak dünyaca ünlü Karaca Mağarası'na kadar uzanan 6,5 kilometrelik güzergahta hummalı bir çalışma yürüten üç arkadaş, o anları cep telefonu kameralarıyla da kaydetti.



Kar kalınlığının normal araçların seyrine engel olduğu bölgede, arazi aracının gücü ve arkasındaki aparatın etkisiyle yol kısa sürede güvenli hale getirildi.