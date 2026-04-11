Karaköy İskelesi'ndeki kestane tezgahına kadın turist aklını! Fotoğraf için kuyruk oluyorlar!
Karaköy İskelesi’nde baba mesleği kestaneciliği sürdüren 25 yaşındaki Alper Temel, sosyal medyada dünya çapında bir fenomene dönüştü. Rus influencer’ların paylaşımlarıyla başlayan akım, tezgahın önünde uzun turist kuyruklarına yol açtı. Kadın turistlerin genç esnaf ile fotoğraf çektirmek için oluşturduğu kuyruk Karaköy iskelesini kapladı...
Kaynak: İHA
İstanbul’un kalbi Karaköy’de sadece kestane kokusu değil, aynı zamanda küresel bir şöhretin izleri de yükseliyor.
25 yaşındaki genç esnaf Alper Temel, kardeşiyle birlikte işlettiği mütevazı tezgahında İstanbul’un gönüllü turizm elçiliğini üstlenmiş durumda.
Karaköy İskelesi önündeki kestane ve mısır tezgahı, bugünlerde sadece lezzet duraklarının yanında turistlerin fotoğraf çektirmek için sıraya girdiği bir sosyal medya platosuna dönüştü.
Karaköy İskelesi'nde kardeşiyle beraber kestane ve mısır tezgahı işleten 25 yaşındaki Alper Temel, yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.
