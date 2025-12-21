Karavan hayaliyle aldığı eski İETT otobüsünün şoförü oldu: Mahalleliye şehir turu attırıyor

'KÜÇÜK KIZIM 'BABA OTOBÜSÜMÜZ VAR GEZELİM' DEDİ'

Rıza Canbulat, çocuklarıyla başlayan turların zamanla mahalle geleneği haline geldiğini belirterek, “Babamın zaten bir karavanı var, şu an biniyor. Benim de hayalim böyle büyük bir otobüs almaktı. Belediye yaşı büyük araçları satışa çıkarmıştı. Bunu gördük, beğendik, nasip oldu, aldık. Küçük kızım bir akşam 'Baba otobüsümüz var, gezelim mi' dedi, öyle dolaşmaya başladık. Komşularımızla beraber haftada birkaç gün geziyoruz. Konyaaltı Sahili, Işıklar Caddesi, Kültür ve Eski Lara Caddesi gibi işlek caddelerde turluyoruz. Öğrenciler yolda otostop çekiyor, alıyorum, gidecekleri yerlere bırakıyorum. İnsanların hoşuna gidiyor, ışıklarda durduğumuzda bakıyorlar, dikkat çekiyor. Kafelerde oturanlar da otobüsü izliyor. İçine binenler 'Böyle bir eğlence görmedik' diyor. İstanbul'dan gelip Antalya'da yaşayanlar, 'İstanbul otobüsünün burada ne işi var' diye soruyor. O ambiyansı yaşamak çok farklı bir deneyim" dedi.