Karpuz festivalinde zor anlar kamerada... Nefes bile almadılar
Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Ferhadanlı Karpuz Şenliği’nde karpuz yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu.
Kaynak: DHA
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ferhadanlı Karpuz Şenliği bu yılda renkli görüntülere sahne oldu.
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Ferhadanlı Mahallesi’nde kurulan şenlik alanına gelen konuklara, belediye görevlileri tarafından yöresel ürünlerin yer aldığı stantlara konulan pişi, peynir ve karpuz ikramı yapıldı.
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Şenlikte düzenlenen karpuz yeme yarışması ise renkli görüntülere sahne oldu. Kadınlar ve erkekler olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmaya 20 kişi katıldı.
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Yarışmacılar, altın kazanmak için 2 kilo karpuzu en hızlı bitirmek için kıyasıya mücadele etti.
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