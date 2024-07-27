  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Karpuz festivalinde zor anlar kamerada... Nefes bile almadılar

Karpuz festivalinde zor anlar kamerada... Nefes bile almadılar

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Ferhadanlı Karpuz Şenliği’nde karpuz yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: DHA
Karpuz festivalinde zor anlar kamerada... Nefes bile almadılar - Resim: 1

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ferhadanlı Karpuz Şenliği bu yılda renkli görüntülere sahne oldu. 

1 / 11
Karpuz festivalinde zor anlar kamerada... Nefes bile almadılar - Resim: 2

Ferhadanlı Mahallesi’nde kurulan şenlik alanına gelen konuklara, belediye görevlileri tarafından yöresel ürünlerin yer aldığı stantlara konulan pişi, peynir ve karpuz ikramı yapıldı. 

2 / 11
Karpuz festivalinde zor anlar kamerada... Nefes bile almadılar - Resim: 3

Şenlikte düzenlenen karpuz yeme yarışması ise renkli görüntülere sahne oldu. Kadınlar ve erkekler olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmaya 20 kişi katıldı. 

3 / 11
Karpuz festivalinde zor anlar kamerada... Nefes bile almadılar - Resim: 4

Yarışmacılar, altın kazanmak için 2 kilo karpuzu en hızlı bitirmek için kıyasıya mücadele etti. 

4 / 11