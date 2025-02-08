Kars'taki asırlık tarihi Alman evi kaderine terk edildi

Tarihi evde eşi ile yaşayan 1 çocuk babası Mehmet Tekel, 9 Aralık 2010 tarihinde evin dış cephesinin Almanya Büyükelçisi Dr. Eckar Cuntz ile Erzurum Fahri Konsolosu Dr. Yılmaz Kuşkay'ın katılımıyla yapıldığını söyledi. Yıllara meydan okuyan evinin artık buna dayanacak gücünün kalmadığını söyleyen emekli teknisyen ve Kars Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği Başkanı Mehmet Tekel, "Söz konusu taşınmaz Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Ruslar tarafından Kars'a yerleştirilen Almanlardan kalma bir taşınmaz olup, mimari açıdan tarihi özellikleri gösteren bu Alman evi Türkiye'nin doğusuna ilişkin seyahat raporlarında ve gezi kılavuzlarında yer alarak yerli ve yabancılar için ilgi çekici bir yer olarak bilinmektedir. Bu taşınmazın giriş kapısı ile dört pencere üzerinde İncil ve Zebur’dan çizgiler ile duvarlarında yağlı boya tabloları bulunmaktadır. Dedem ve babamdan bana intikal eden bu tarihi taşınmazı kendi imkanlarımla muhafaza ediyorum ve halen muhafaza etmeye devam ediyorum. 2010 Almanya Federal Cumhuriyeti Erzurum Fahri Konsolosu Dr. Sıtkı Yılmaz Kuşkay'ın ilgilenmesi sonucu Alman Büyükelçi Eckart Cuntz evimi ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve dış cephesi onarıldı" diye konuştu.