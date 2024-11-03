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Kasım geldi, kış bir türlü gelmedi: Sahillere akın ettiler

Türkiye genelinde soğuk hava etkili olurken, Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler soluğu sahillerde aldı.

Kaynak: DHA
Kasım geldi, kış bir türlü gelmedi: Sahillere akın ettiler - Resim: 1

Antalya'da hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 24,6 dereceyi bulduğu sahiller doldu. 

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Kasım geldi, kış bir türlü gelmedi: Sahillere akın ettiler - Resim: 2

Yurtta hava sıcaklıkları 4 ila 9 derece düşerken, Antalya'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havayı fırsat bilenler, soluğu sahillerde aldı. 

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Kasım geldi, kış bir türlü gelmedi: Sahillere akın ettiler - Resim: 3

Bazıları sahilde güneşlenirken, bazıları da yürüyüş yapmayı tercih etti. Yerli ve yabancı turistler de Konyaaltı Sahili'nde tatilin tadını çıkardı. 

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Kasım geldi, kış bir türlü gelmedi: Sahillere akın ettiler - Resim: 4

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Antalya'da hava sıcaklıkları hafta boyu 25 ila 27 derece arasında seyredecek. (DHA)

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