Kavurucu sıcaklara bir mola daha: Sağanak yağışlar geri geliyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre tam 26 ilimizde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak çevreleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Çankırı, Konya’nın batısı, Balıkesir’in kuzeyi, Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuzeybatıdan kuvvetli (30-60 km/sa) şekilde esmesi bekleniyor.
Öte yandan hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
21 - 27 Ağustos tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları...
21 Ağustos Çarşamba günü hava durumu tahmin haritası