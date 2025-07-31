Kavurucu sıcaklara mola: Çok sayıda ilimizde sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye'de hava sıcaklıkları bugün itibariyle birkaç derece düşecek, pek çok ilimizde ise sağanak yağışlar bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.
Trakya, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Kütahya, Adana'nın kuzey ve doğusu, K. Maraş'ın batısı, Hatay kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların akşam saatlerinde Tekirdağ'ın batı kesimleri ile Edirne çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, kuzey kesimlerde biraz azalacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.