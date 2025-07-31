  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Kavurucu sıcaklara mola: Çok sayıda ilimizde sağanak yağış bekleniyor!

Kavurucu sıcaklara mola: Çok sayıda ilimizde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye'de hava sıcaklıkları bugün itibariyle birkaç derece düşecek, pek çok ilimizde ise sağanak yağışlar bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Kavurucu sıcaklara mola: Çok sayıda ilimizde sağanak yağış bekleniyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. 

1 / 12
Kavurucu sıcaklara mola: Çok sayıda ilimizde sağanak yağış bekleniyor - Resim: 2

Trakya, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Kütahya, Adana'nın kuzey ve doğusu, K. Maraş'ın batısı, Hatay kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

2 / 12
Kavurucu sıcaklara mola: Çok sayıda ilimizde sağanak yağış bekleniyor - Resim: 3

Yağışların akşam saatlerinde Tekirdağ'ın batı kesimleri ile Edirne çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

3 / 12
Kavurucu sıcaklara mola: Çok sayıda ilimizde sağanak yağış bekleniyor - Resim: 4

Hava sıcaklığının, kuzey kesimlerde biraz azalacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

4 / 12