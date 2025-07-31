Kavurucu sıcaklara mola: Çok sayıda ilimizde sağanak yağış bekleniyor

Trakya, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Kütahya, Adana'nın kuzey ve doğusu, K. Maraş'ın batısı, Hatay kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.