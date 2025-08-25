Kavurucu sıcaklara veda! Hava sıcaklığı 15 dereceye kadar düşecek

"3 Büyükşehir’de az bulutlu ve açık hava hakim"

Hava Tahmin Uzmanı Özdemirci, 3 Büyükşehir için beklenen hava tahmin raporlarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"3 Büyükşehrimizde önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklentimiz yok. Ankara’da az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak üç gün boyunca. Salı günü için gece 16 derece, gündüz 29 derece sıcaklık bekliyoruz. Çarşamba günü için gece 15 derece, gündüz 29 derece sıcaklık bekliyoruz. Perşembe günü de gece 16 derece, gündüz ise 29 derece sıcaklık beklentimiz var. İstanbul’da da yine az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Yağış beklentimiz yok. Salı günü için gece 20 derece ve gündüz 28 derece, Çarşamba günü gece 21 derece ve gündüz 27 derece, Perşembe gününde ise gece 21 derece ve gündüz 28 derece sıcaklık bekliyoruz. İstanbul’da önümüzdeki üç gün boyunca Kuzeyli yönlerden rüzgar etkili olacak. İzmir’de az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Salı günü için gece 22 derece ve gündüz 35 derece, Çarşamba günü gece 20 derece ve gündüz 34 derece, Perşembe günü için ise gece 21 derece ve gündüz 35 derece sıcaklık bekliyoruz. Aynı şekilde İzmir’de de Kuzeyli yönlerde kuvvetli rüzgar etkili olacak."

