Kavurucu yaz sıcakları yaz biterken geri geldi
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları yazın son günlerinde bunaltmaya devam edecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Bugün için güncel bir meteorolojik uyarı bulunmazken; Marmara Bölgesi'nin az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin az bulutlu ve açık, Akdeniz Bölgesi'nin az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Batı Karadeniz Bölgesi'nin az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bugün en yüksek hava sıcaklıklarının 41 derece ile Diyarbakır ve Gaziantep'te görülmesi öngörüyor. Ayrıca yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, pazar gününden itibaren kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.
23 - 29 Ağustos tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları...
23 Ağustos Cumartesi günü hava durumu tahmin haritası