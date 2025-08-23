Kavurucu yaz sıcakları yaz biterken geri geldi

Bugün için güncel bir meteorolojik uyarı bulunmazken; Marmara Bölgesi'nin az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin az bulutlu ve açık, Akdeniz Bölgesi'nin az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Batı Karadeniz Bölgesi'nin az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bugün en yüksek hava sıcaklıklarının 41 derece ile Diyarbakır ve Gaziantep'te görülmesi öngörüyor. Ayrıca yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, pazar gününden itibaren kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.