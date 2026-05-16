Kavurucu yaza hazır ol Türkiyem! Tarihin en güçlü 'Süper El Nino"su geliyor
Dünya, 1997’den bu yana görülen en şiddetli meteorolojik olaylardan birine, "Süper El Nino"ya hazırlanıyor. Prof. Dr. Orhan Şen, Temmuz ayında başlayacak bu dev dalganın Türkiye’deki etkilerini anlattı. 40 dereceyi aşan kavurucu sıcaklar, peş peşe gelecek sel baskınları ve artan hortum vakaları kapıda... Barajlardaki doluluk oranına rağmen bekleyen kuraklık tehlikesi sürüyor...
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, CNN Türk'te yaptığı açıklamada Türkiye’nin Temmuz ayından itibaren tarihin en güçlü "Süper El Nino" etkisi altına gireceğini duyurdu.
Bu doğa olayı, aşırı sıcak dalgalarının ardından şiddetli sel ve hortum felaketlerini tetikleyecek.
Temmuz’da 40 Derece Üstü Sıcaklıklar Kapıda
Süper El Nino’nun Temmuz ayı itibarıyla etkisini hissettireceğini belirten Prof. Dr. Şen, özellikle yazın ikinci yarısında (Temmuz, Ağustos ve Eylül) peş peşe sıcak hava dalgalarının geleceğini vurguladı. 40 dereceyi aşması beklenen bu sıcaklıkların insan sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığı ve şimdiye kadar görülenlerden daha tehlikeli olabileceği ifade edildi.
Hem Sel Hem Kuraklık: Tehlikeli Paradoks
El Nino’nun sadece sıcaklık değil, aynı zamanda kuraklık ve sel felaketlerini de beraberinde getirdiğini söyleyen Şen, "Aşırı yağış bir kuraklık demektir; çünkü su barajlarda birikmeden akıp gidiyor" dedi.