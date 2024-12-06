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Kedi acil servise geldi; gerçek ortaya çıktı

Bursa'da bir aracın çarpması sonucu bacağı kırılan kedi, hastanenin acil servisine geldi. Kedi tedavi için Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi’ne götürüldü.

Kaynak: DHA
Kedi acil servise geldi; gerçek ortaya çıktı - Resim: 1

İnegöl’de bir aracın çarptığı tahmin edilen sol arka bacağı kırık kedi, aksayarak İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne geldi. 

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Kedi acil servise geldi; gerçek ortaya çıktı - Resim: 2

Hastane kapısında dolaşan ve koridorda bekleyen kediyi gören sağlık personeli, İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne haber verdi. 

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Kedi acil servise geldi; gerçek ortaya çıktı - Resim: 3

Gelen ekipler, kediyi tedavisi için, Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi’ne götürdü.

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Kedi acil servise geldi; gerçek ortaya çıktı - Resim: 4

Kedinin hastane kapısıyla, koridorda beklediği anlar kameraya yansıdı. (DHA)

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