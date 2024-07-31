Kenan Işık son yolculuğuna uğurlandı

On yıl önce 21 Mart 2014'te düşerek beyin kanaması geçiren, o tarihten bu yana komada olan oyuncu ve sunucu Kenan Işık, dün 76 yaşında hayatını kaybetti. Işık'ın naaşı İstanbul'da düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirildi.