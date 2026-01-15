Kentsel dönüşümde 926 yıllık keşif! Bina enkazının altından tarih fışkırdı
Kayseri'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılan binanın altından 926 yıllık medresenin duvarları çıktı. Melik Mehmet Gazi tarafından 1100 yılında yaptırılan medresinin 19 odalı olduğu tahmin ediliyor.
Danişmend hükümdarı Melik Mehmet Gazi tarafından 1135 yılında yaptırılan ve Ulu Cami olarak da bilinen Cami-i Kebir'in bulunduğu mahalledeki bazı binalar 5 Ocak 2021’de Cumhurbaşkanı Kararı ile ‘riskli alan’ ilan edildi. Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2,22 hektarlık alanda geçen yıl temmuz ayında Büyükşehir Belediyesi tarafından Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi başlatıldı.
Çalışmalar kapsamında, caminin kıble bölümündeki depreme dirençsiz yapılar yıkıldı. Yıkım sırasında Melik Mehmet Gazi tarafından 1100 yılında yaptırıldığı ve 19 odalı olduğu tahmin edilen medresenin duvar yapısı ortaya çıktı.
DHA’ya değerlendirmelerde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Camikebir Mahallemizde, Suriçi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında dirençli şehirler amacıyla tarihi Ulu Cami’nin etrafının açılması anlamında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu açıdan da Cami-i Kebir’in (Ulu Cami) kıblesindeki daha önce yapılmış olan yapıları temizledik” dedi.
‘ONU DA HAYATA GEÇİREN BİR ÇALIŞMAYA İMZA ATACAĞIZ’
Bölgede medresenin sur yapısı ile karşılaştıklarını da söyleyen Büyükkılıç, “Hiçbir esnaf ve iş yerimizi mağdur etmedik. Burada bir sürpriz ile karşılaştık. Caminin güneyinde şehrimizin kurucusu, gerçekten İslami hassasiyeti ile gönüllerde taht kuran Mehmet Melikgazi Hazretlerinin yaptırmış olduğu bir medresenin surları ile karşılaştık. Orada gerekli kazıları yapıp daha sonra projelendirip, onu da hayata geçiren bir çalışmaya imza atacağız. Kültür Bakanlığı ve vakıflar ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En kısa zamanda inşallah orayı hayata geçireceğiz” diye konuştu.