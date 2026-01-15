Kentsel dönüşümde 926 yıllık keşif! Bina enkazının altından tarih fışkırdı

‘ONU DA HAYATA GEÇİREN BİR ÇALIŞMAYA İMZA ATACAĞIZ’

Bölgede medresenin sur yapısı ile karşılaştıklarını da söyleyen Büyükkılıç, “Hiçbir esnaf ve iş yerimizi mağdur etmedik. Burada bir sürpriz ile karşılaştık. Caminin güneyinde şehrimizin kurucusu, gerçekten İslami hassasiyeti ile gönüllerde taht kuran Mehmet Melikgazi Hazretlerinin yaptırmış olduğu bir medresenin surları ile karşılaştık. Orada gerekli kazıları yapıp daha sonra projelendirip, onu da hayata geçiren bir çalışmaya imza atacağız. Kültür Bakanlığı ve vakıflar ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En kısa zamanda inşallah orayı hayata geçireceğiz” diye konuştu.