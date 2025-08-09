Kilosu 150 TL'ye çıkmıştı... Fiyatları düşürecek hasat başladı

"380 bin ton limon bekliyoruz"

Hasat sırasında konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, zirai don nedeniyle rekoltenin yüzde 40 düştüğünü belirterek, "Türkiye narenciye üretiminin yüzde 40'ı Adana'dan karşılanıyor. Bu sene zirai don nedeniyle limon çok etkilendi. Geçen yılda limon hasadına Ağustos ayının ilk haftası başlamıştık, bugün de hasada başladık. Adana'daki limonlar hasat olgunluğuna erişti. Geçen yıl 641 bin ton limon rekoltesi var ama bu sene 380 bin ton limon bekliyoruz" ifadelerini kullandı.