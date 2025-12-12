Kilosu 2 liraya kadar düştü, kasa kasa ürünü bedava dağıttılar

Türkiye'nin en verimli topraklarının yer aldığı Hatay'da bu yıl mandalina bereketi yaşanıyor. Adeta dalları kırılırcasına bereketli olan mandalina da fiyatta tarlada 2 TL'ye kadar geriledi. Satış fiyatının, toplama maliyetini karşılamaması üzerine yerel üreticiye destek olmak için Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) harekete geçti.