Kilosu 2 liraya kadar düştü, kasa kasa ürünü bedava dağıttılar
Hatay Büyükşehir Belediyesi, kilogram fiyatı 2 TL'ye düşen ve dalında çürümeye bırakılan 320 ton ürünü vatandaşlara ücretsiz dağıttı.
Türkiye'nin en verimli topraklarının yer aldığı Hatay'da bu yıl mandalina bereketi yaşanıyor. Adeta dalları kırılırcasına bereketli olan mandalina da fiyatta tarlada 2 TL'ye kadar geriledi. Satış fiyatının, toplama maliyetini karşılamaması üzerine yerel üreticiye destek olmak için Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) harekete geçti.
HBB, kırsal üretimin güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın artırılması hedefiyle önemli bir sosyal destek projesini hayata geçirdi. HBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde hem yerel üreticiyi desteklemek hem de ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla Dörtyol, Erzin, Arsuz ve Samandağ ilçelerinden toplam 320 ton mandalina alımı gerçekleştirilerek vatandaşlara dağıtıldı.
HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından dağıtım süreçleri titizlikle yürütülerek, hem küçük ölçekli üreticilerin ürünlerinin ekonomiye kazandırılması sağlanıyor hem de meyve israfının önüne geçiliyor.
Kış aylarında böyle düşünceli hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, HBB Başkanı Mehmet Öntürk’e ve yetkililere teşekkür etti.