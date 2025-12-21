Kilosu 25 TL! Köylüler ormandan topluyor, Avrupa'ya ihraç ediliyor

"Antalya'nın defne yaprağı ihracata gidiyor"

Meydanda toplanan tartımı yapılan defne yapraklarını kilosunu 25 liradan satın alan firmalar ürünü işlemek üzere İzmir'e götürüyor. Özellikle ilaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik sektörlerinde kullanılan defne yaprakları ya da işlenmiş ürünler Amerika ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Yılın bu döneminde köylülerin büyük çoğunluğu defne kesimiyle uğraşıyor. 5 kişilik bir aile ortalama 60 bin lira gelir elde ediyor.