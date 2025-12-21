Kilosu 25 TL! Köylüler ormandan topluyor, Avrupa'ya ihraç ediliyor
İlaçtan gıdaya, kimyadan kozmetiğe birçok sektörde kullanılan defne yaprağı, Antalya'nın Akseki ilçesinde köylülerin geçim kaynağı oldu. Kilosu 25 liradan satılan defne yaprağı, işlenerek Avrupa'ya ihraç ediliyor.
İlaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik sektöründe kullanılan defne yaprağı, Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman köylüsüne geçim kaynağı oldu.
Akseki'nin Sinanhoca Mahallesi'nde her yıl aralık, bazı yıllar ocak-şubat aylarında yaklaşık 4 haftalık dönemde hasadı yapılan defne yaprağı, yaklaşık 100 aileye gelir sağlıyor. Meydanda toplanıp tartımı yapılan defne yaprakları kilosu 25 liradan firmalar tarafından yerinde alınıp işlenmek üzere götürülüyor, işlenmiş ürünler ise Avrupa'ya ihraç ediliyor.
"3 bin dönümlük arazi üçe bölünüyor"
Akseki Orman İşletme Müdürlüğünden alınan izin ile yaklaşık 3 bin dönümlük arazideki ormanlık alanı 3'e bölüp köy sınırları içerisinde kendiliğinden doğal ortamda yetişen defne ağaçlarından 3 yılda bir hasat yapılıyor. Hasat zamanında çoluk çocuk şafak vakti evlerinden çıkarak dik yamaçlarda, kayalıkların arasındaki ağaçlardan defne yaprağı toplayan köylüler, traktör römorklarına yükledikleri defne çuvallarını, köy meydanında istifliyor.
"Antalya'nın defne yaprağı ihracata gidiyor"
Meydanda toplanan tartımı yapılan defne yapraklarını kilosunu 25 liradan satın alan firmalar ürünü işlemek üzere İzmir'e götürüyor. Özellikle ilaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik sektörlerinde kullanılan defne yaprakları ya da işlenmiş ürünler Amerika ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Yılın bu döneminde köylülerin büyük çoğunluğu defne kesimiyle uğraşıyor. 5 kişilik bir aile ortalama 60 bin lira gelir elde ediyor.