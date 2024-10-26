Kilosu 500 bin TL: Hasat için ilçeye akın ettiler; otellerde yer kalmadı

'ESNAF VE ÜRETİCİLER ÇOK MEMNUN'

Safran üreticisi İsmail Yılmaz, dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safranın kilogram fiyatının 450 ile 500 bin TL olmasını beklediklerini belirterek, "20 dönümün üzerinde bir alanda ailecek üretim yapıyoruz. 20 kilogram civarında veya daha fazla bir ürün hasat edeceğimizi sezon sonunda umuyorum. Kendi ailem olarak üretime başladıktan sonra bütün akrabalarım neredeyse safran üretmeye başladı. Köyümüzde 13-14 tane safran üreticimiz var. Bu köyde 40 dönümün üzerinde üretim var. Sabah saatlerinden öğleye kadar safran çiçeklerini topluyoruz. Topladığımız çiçekleri, aynı ekip içindeki kırmızı lifleri temizlemeye başlıyor. Bu meşakkatli bir yolculuk. Çünkü ertesi gün yeniden çiçek açacak. Safranbolu'ya yurt içinden ve yurt dışından bir sürü misafirler ve turlar geliyor. Acenteler artık programlarına safran hasadını ekliyorlar. Bu dönemde Safranbolu çok hareketli. Oteller dolu mesela. Şehirdeki esnaf ve üreticiler çok memnun" dedi.