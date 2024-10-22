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Kim demiş kış geldi diye... Ekim ayında deniz keyfi

Bazı illerde kar yağışı etkili olurken, Antalya'da yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Hava sıcaklığının 26 derece olarak ölçüldüğü kentte, deniz ve güneşin keyfini çıkardılar.

Kaynak: DHA
Kim demiş kış geldi diye... Ekim ayında deniz keyfi - Resim: 1

Türkiye'nin bazı bölgelerinde soğuk hava etkili olurken, Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. 

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Kim demiş kış geldi diye... Ekim ayında deniz keyfi - Resim: 2

Kentte hava sıcaklığı bugün 25,6 derece ve deniz suyu sıcaklığı 25,8 derece ölçüldü. 

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Kim demiş kış geldi diye... Ekim ayında deniz keyfi - Resim: 3

Güneşli havanın keyfini çıkaranlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu. 

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Kim demiş kış geldi diye... Ekim ayında deniz keyfi - Resim: 4

Bazıları plajda güneşlenirken, bazıları ise denizde yüzdü. Bazıları da bisiklet sürüp, yürüyüş yaptı.

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