  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Kim Milyoner Olmak İster'de doktor yarışmacının bilemediği soru olay oldu!

Kim Milyoner Olmak İster'de doktor yarışmacının bilemediği soru olay oldu!

Kim Milyoner Olmak İster programına katılan bir doktorun insan vücuduyla ilgili soruya yanlış yanıt vererek elenmesi sosyal medyada gündem oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de doktor yarışmacının bilemediği soru olay oldu! - Resim: 1

Atv ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Doktor Sümeyye Hanım'ın bilemediği soru sosyal medyada gündem oldu. 

1 / 7
Kim Milyoner Olmak İster'de doktor yarışmacının bilemediği soru olay oldu! - Resim: 2

Programın sunucusu Oktay Kaynarca, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Sümeyye Hanım'a, ''İnsan vücudunda kütlece en fazla bulunan element hangisidir?'' sorusunu yöneltti. 

2 / 7
Kim Milyoner Olmak İster'de doktor yarışmacının bilemediği soru olay oldu! - Resim: 3

Seçenekler arasında Karbon, Oksijen, Azot ve Hidrojen yer aldı. 

3 / 7
Kim Milyoner Olmak İster'de doktor yarışmacının bilemediği soru olay oldu! - Resim: 4

Sorunun cevabını hatırlamadığını belirterek yarı yarıya joker hakkını kullanan yarışmacı, geriye kalan ''Oksijen'' ve ''Azot'' şıkları arasında tercih yaptı. 

4 / 7