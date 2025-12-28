Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanına yenilen yarışmacı ilk soruda herkesi şoke etti
ATV ekranlarında ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e katılan bir yarışmacı, ilk soruda heyecanına yenik düşerek elenince hem büyük bir şok yaşadı hem de yaşattı...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Ekranların izlenme rekorları kıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan bir yarışmacı yarışmanın ilk sorusunda verdiği yanlış yanıtla elenirken yarışmacıya sorulan soru da verdiği yanıt da olay oldu.
Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde daha ilk sorudan yarışmaya veda eden yarışmacıya "A, b, c" diye başlayıp Türk alfabesindeki 29 harfi sırasıyla sayan birinin söyleyeceği son üç harf hangisi olur?" sorusu soruldu.
Ancak yarışmacı heyecanına yenildiği anlarda soruyu yanlış anlayarak cevaplardan A şıkkı olan "d, e, f" yanıtını verdi. Ancak doğru yanıt D şıkkı olan "v, y, z"ydi...
Doğru cevabın, 'D- V, y, z' olduğu gören yarışmacı büyük şaşkınlık yaşarken o anlar ekranlara böyle yansıdı...
