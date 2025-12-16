Kim Milyoner Olmak İster'in sorusu değil, gerçek bir hayat hikayesi
Eskişehir'de yaşayan ve resmi kayıtlara göre 113 yaşında gözüken Havva ninenin hayat hikayesi Kim Milyoner Olmak İster'in matematik sorularını akıllara getirdi...
Eskişehir'de yaşayan ve iddiasına göre kimlikte doğum tarihi yanlışlıkla 1 Temmuz 1912 yazıldığı için 113 yaşında gözüken Havva Koltuk, özellikle hastane işlemlerinde birçok problemle karşılaştığını belirtti.
Yakınları, Havva Koltuk'un 2 sene önce 92 yaşında vefat eden ablası Durkadın Karayılan'dan 19 yaş büyük olduğu, en küçük oğlunu ise 68 yaşında dünyaya getirdi anlattı.
Konya'nın Çeltik ilçesinden Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ne yakın zamanda taşınan Koltuk ailesinin en büyük üyesi Havva Koltuk'un doğum tarihi, resmi kayıtlara göre 1 Temmuz 1912 olarak görülüyor. Fakat Koltuk ailesi, Havva Teyze'nin hem görünüşü hem de 2 sene önce 92 yaşında vefat eden ablası Durkadın Karayılan'ın yaşı itibariyle bu doğum tarihinin doğru olmadığını iddia ediyor. Üç kardeşten ortancası olan Havva Koltuk'un 7 çocuğundan en küçüğü 45 yaşındaki Mustafa Koltuk'un kimlikteki yaşı temel alarak yaptığı hesabına göre, annesinin kendisini 68 yaşında dünyaya getirmiş olması gerektiğini aktardı.
Havva Koltuk, "Eskişehir'e Konya'dan geldik. Ben yaşımı bilmiyorum. Ablamı kaybettim, ama onun da yaşını bilmiyorum. Hastaneye gittiğimde bakmıyorlar. Hastanede bana bakmalarını istiyorum. Dilim dönmüyor, kulak duymuyor, ne edeceğimi bilmiyorum" dedi.