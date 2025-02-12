Kimi zaman yüzdü, kimi zaman yürüdü, İngiltere'den Rize'ye ulaştı!
Bundan tam 26 yıl önce yürüyerek dünyayı gezme planıyla yola çıkan İngiliz Seyyah Karl Bushby, yürüyerek geldiği Rize'den yine yürüyerek Trabzon'a geçti.
55 yaşındaki İngiliz gezgin Karl Bushby, 26 yıl önce dünyayı yürüyerek gezme kararı alarak yola çıktı.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Artvin'deki Kafkasya'ya açılan kapısı olan Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Bushby, Kemalpaşa ilçesi, Hopa ilçesi ve Arhavi ilçesini geçerek Fındıklı ilçesinden Rize'ye giriş yaptı.
Ardından Ardeşen, Pazar, Çayeli, Rize merkezi de geçen seyyah Derepazarı ilçesi ve İyidere ilçesinden geçen yolculuğunu da tamamladı. Trabzon'un Of ilçesine geçen Bushby, yoluna devam ederek Avrupa üzerinden İngiltere'ye dönmeyi planladığını dile getirdi.
Gittiği her ilde insanlar tarafından samimi karşılandığı için keyifli zaman geçirdiğine vurgu yapan Bushby "55 yaşındayım ve yaklaşık olarak 26 yıldır yollardayım. Burada iyi zaman geçiriyorum. Gittiğim her ilçede birçok insanla tanıştım ve çay içtim. Bu yüzden çok yavaş ilerledim. Dün yol üzerinde küçük bir ilçede kaldım. Sınıra gitmek için İstanbul'a doğru yürüyorum. Sonra Yunanistan ve Bulgaristan'a oradan sonra Macaristan, Avusturya ve Almanya'ya gideceğim" dedi.