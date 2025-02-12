Kimi zaman yüzdü, kimi zaman yürüdü, İngiltere'den Rize'ye ulaştı!

Gittiği her ilde insanlar tarafından samimi karşılandığı için keyifli zaman geçirdiğine vurgu yapan Bushby "55 yaşındayım ve yaklaşık olarak 26 yıldır yollardayım. Burada iyi zaman geçiriyorum. Gittiğim her ilçede birçok insanla tanıştım ve çay içtim. Bu yüzden çok yavaş ilerledim. Dün yol üzerinde küçük bir ilçede kaldım. Sınıra gitmek için İstanbul'a doğru yürüyorum. Sonra Yunanistan ve Bulgaristan'a oradan sonra Macaristan, Avusturya ve Almanya'ya gideceğim" dedi.