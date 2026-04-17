''Kırmızı altın'' hasadı bereketli başladı: Kilosu 6 bin TL'den satıldı!

Kuzey Yarım Küre'nin ilk hasadı

Manisa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Serdar Mersinli, Kuzey Yarım Küre'de en erken kirazın bu bölgede yetiştiğini belirtip, geçen yıl yaşanan don olayının rekolteyi düşürdüğünü, bu yıl ise verimin yüksek olmasının beklendiğini söyledi. İlk ürünlerin başta Rusya olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edileceğini ifade eden Mersinli, sezonun üreticiler için hayırlı olmasını diledi. (DHA)