''Kırmızı altın'' hasadı bereketli başladı: Kilosu 6 bin TL'den satıldı!
Türkiye'nin erkenci kiraz üretim merkezi Manisa Şehzadeler'de sezonun ilk hasadı yapıldı. Toplanan 50 kilogramlık ilk ürün, sembolik açık artırmada kilosu 6 bin TL’den satıldı. Rusya ve Avrupa pazarına ihraç edilecek olan kirazda, bu yıl rekoltenin yüksek olması bekleniyor.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklı İğdecik Mahallesi’nde üreticiler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bahçelere girerek yılın ilk kirazlarını topladı. Bölgede "kırmızı altın" olarak adlandırılan erkenci kirazın hasat programına Manisa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Serdar Mersinli ile Şehzadeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gökmen Kaya da katıldı.
Protokol üyeleri üreticilerle birlikte dalından kiraz topladı. İlk hasadın ardından ürünler kiraz alım merkezine getirildi. Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mümin Yılmaz tarafından sembolik açık artırma yapıldı.
50 kilogram erkenci kiraz, yapılan açık artırmada kilogramı 6 bin TL'den alıcı buldu. Üretici Yusuf Bakar'a ait ilk kirazları tüccar Mesut Altıok satın aldı.
Kuzey Yarım Küre'nin ilk hasadı
Manisa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Serdar Mersinli, Kuzey Yarım Küre'de en erken kirazın bu bölgede yetiştiğini belirtip, geçen yıl yaşanan don olayının rekolteyi düşürdüğünü, bu yıl ise verimin yüksek olmasının beklendiğini söyledi. İlk ürünlerin başta Rusya olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edileceğini ifade eden Mersinli, sezonun üreticiler için hayırlı olmasını diledi. (DHA)