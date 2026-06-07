Kırmızı altında bereketli sezon: 10 bin 900 ton rekolte bekleniyor

Türkiye'nin en güney ucu olan Yayladağı ilçesindeki ilk hasat etkinliğine Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk bizzat katılarak üreticilerin sevincine ortak oldu. Tarlayı sadece bir toprak parçası olarak değil, umudun ve alın terinin yeşerdiği bir alan olarak nitelendiren Vali Masatlı, üretimin artarak devam ettiğini vurguladı.



"Geçen yılki ekiliş dekarımız ile bu yılki dekarımız neredeyse aynı kalmasına rağmen, verimlilikteki artış sayesinde rekoltemiz 9 bin 300 tondan 10 bin 900 tona çıkacak" diyen Masatlı, Yayladağı'nın Türkiye'de en güzel aromalı çileklerin yetiştiği merkezlerden biri olduğunun altını çizdi.