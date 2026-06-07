Kırmızı altında bereketli sezon: 10 bin 900 ton rekolte bekleniyor
Hatay'da 4 bin 300 dekar alanda ekimi yapılan ve yurt dışına ihraç edilen çilekte bereketli hasat devam ediyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, bu sezon 10 bin 900 ton rekolte beklendiğini söyledi.
Yaz mevsiminin kendini hissettirmesiyle birlikte, Türkiye'nin en verimli tarım havzalarından biri olan Hatay'ın bereketli topraklarında hasat heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Kendine has kokusu, uzun raf ömrü ve eşsiz lezzetiyle hem iç piyasanın hem de yurt dışı pazarlarının gözdesi olan meşhur "Yayladağı çileği" tarladan toplanmaya başlandı.
Türkiye'nin en güney ucu olan Yayladağı ilçesindeki ilk hasat etkinliğine Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk bizzat katılarak üreticilerin sevincine ortak oldu. Tarlayı sadece bir toprak parçası olarak değil, umudun ve alın terinin yeşerdiği bir alan olarak nitelendiren Vali Masatlı, üretimin artarak devam ettiğini vurguladı.
"Geçen yılki ekiliş dekarımız ile bu yılki dekarımız neredeyse aynı kalmasına rağmen, verimlilikteki artış sayesinde rekoltemiz 9 bin 300 tondan 10 bin 900 tona çıkacak" diyen Masatlı, Yayladağı'nın Türkiye'de en güzel aromalı çileklerin yetiştiği merkezlerden biri olduğunun altını çizdi.
Yayladağı ilçesi, 3 bin dekarı aşan üretim alanıyla Hatay çileğinin adeta kalbi konumunda. İlçede üretilen 7 bin 600 ton çilek, tarladan sofraya uzanan zorlu yolculuğunda bölge halkı için en önemli istihdam kaynaklarından birini oluşturuyor.
Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı, Hatay Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı teşvik programları, modern tarım tekniklerinin kullanılmasına ve fide desteklerine olanak tanıyarak bu yüksek verimin elde edilmesinde kilit rol oynuyor. Çiftçiler, devletin de desteğiyle yetiştirdikleri bu "kırmızı altınları" ihracat kanalıyla dünya pazarlarına ulaştırarak hem yerel hem de ulusal ekonomiye büyük katkı sağlıyor.