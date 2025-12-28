  1. Anasayfa
Kırmızı elbisesiyle kayak yapıp, gül dağıttı

Kayseri’de üniversite öğrencisi Ayşegül Soylar, kırmızı elbisesiyle kayak yaptığı Erciyes Kayak Merkezi’nde vatandaşlara gül hediye etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Ayşegül Soylar, kırmızı elbisesi ve kayak takımlarını giyerek Erciyes Kayak Merkezi’ne geldi.

Tekir Kapı pistinden, elbisesiyle pistte kayarak aşağı inen Soylar, elindeki gülleri vatandaşlara hediye etti. 

Soylar’ın davranışı, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. 

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

