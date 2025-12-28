Kırmızı elbisesiyle kayak yapıp, gül dağıttı
Kayseri’de üniversite öğrencisi Ayşegül Soylar, kırmızı elbisesiyle kayak yaptığı Erciyes Kayak Merkezi’nde vatandaşlara gül hediye etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Ayşegül Soylar, kırmızı elbisesi ve kayak takımlarını giyerek Erciyes Kayak Merkezi’ne geldi.
1 / 6
Tekir Kapı pistinden, elbisesiyle pistte kayarak aşağı inen Soylar, elindeki gülleri vatandaşlara hediye etti.
2 / 6
Soylar’ın davranışı, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.
3 / 6
O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
4 / 6