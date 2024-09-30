Kış geldi: Yeni haftada sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz ile Osmaniye, Erzurum, Hakkari çevreleri, Kahramanmaraş’ın batısı, Hatay’ın kıyı kesimleri, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ile Isparta'nın doğusu ve Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Marmara’nın Doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batı kesimleri ile Batı Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.