Kış geldi: Yeni haftada sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yeni hafta boyunca pek çok ilimiz sağanak yağışların etkisi alında olacak. Hava sıcaklıklarının 12 derece birden soğuması bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz ile Osmaniye, Erzurum, Hakkari çevreleri, Kahramanmaraş’ın batısı, Hatay’ın kıyı kesimleri, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ile Isparta'nın doğusu ve Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Marmara’nın Doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batı kesimleri ile Batı Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan uyarıda "yağışların; Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ile Isparta'nın doğusu ve Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.
Meteoroloji ayrıca Marmara’nın Doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batı kesimleri ile Batı Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında kuzeybatılı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.
Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın Doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batı kesimleri ile Batı Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.