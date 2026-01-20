Kış gelip geçti sanmayın... Asıl kara kış şimdi geliyor! Hava buz kesecek, kar geri dönüyor

Türkiye 2026 yılının ilk günlerinden bu yana dondurucu soğukların etkisi altında... Neredeyse Türkiye'nin tamamı uzun süredir görülmemiş bir kar yağışına ev sahipliği yaptı. Öyle ki kara hasret İstanbul ve İzmirliler bile bu yılın sadece ilk 20 gününde kara doydu. Ancak Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre soğuk hava ve kar yağışı adım adım bu hafta Türkiye'yi terk ediyor gibi gözükse de Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi Okan Bozyurt'tan dikkat çeken bir uyarı geldi.