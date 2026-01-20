Kış gelip geçti sanmayın... Asıl kara kış şimdi geliyor! Hava buz kesecek, kar geri dönüyor
Bu yıl uzun bir aradan sonra tüm Türkiye'ye gerçek anlamda kışı yaşatan dondurucu soğuklar ve kar yağışı bu hafta adım adım Türkiye'yi terk ediyor gibi gözükse de Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi Okan Bozyurt "Ocak sonu ve şubat başına dikkat" diyerek Türkiye'yi vuracak yeni soğuk hava dalgası için uyardı.
Türkiye 2026 yılının ilk günlerinden bu yana dondurucu soğukların etkisi altında... Neredeyse Türkiye'nin tamamı uzun süredir görülmemiş bir kar yağışına ev sahipliği yaptı. Öyle ki kara hasret İstanbul ve İzmirliler bile bu yılın sadece ilk 20 gününde kara doydu. Ancak Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre soğuk hava ve kar yağışı adım adım bu hafta Türkiye'yi terk ediyor gibi gözükse de Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi Okan Bozyurt'tan dikkat çeken bir uyarı geldi.
Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi Okan Bozyurt özellikle Avrupa üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava kütlelerinin Türkiye'yi de etkileyeceğini belirtti ve şubat ayının oldukça soğuk ve yağışlı geçeceğini, kar yağışlarının özellikle Marmara ve Karadeniz’de daha yoğun görülebileceğini söyledi.
YouTube hesabında 'Ocak sonu ve şubat başına dikkat' başlığıyla bir video yayımlayan Bozyurt, bu yıl atmosferin oldukça kaotik bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.
Hava tahmin modellerinin sık sık değiştiğini ifade eden Bozyurt, "23 Ocak için kuzey, iç ve doğu bölgelerde kar gösteren modeller, kısa süre sonra açık ve az bulutlu bir tabloya dönebiliyor. Bu yıl atmosfer gerçekten çok kararsız" dedi.