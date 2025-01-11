Kış geri geldi! Hava 7 derece birden soğuyacak
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye bugün itibariyle yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Hava sıcaklıkları 7 derece birden düşecek, batı illerimizden yurda giriş yapan yağışlı hava önce yağmur ardından da kar olarak devam edecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının, Marmara ile Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişik olmayacağını ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) hafta sonundan itibaren İstanbul’da soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı uyarısında bulundu. AKOM’un açıklamasında, “İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 41.75 olarak ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı 11 derece olarak belirlendi. Bu oran, kış sezonu ortalamalarına göre kritik bir seviyede seyrediyor. Bugün hava sıcaklıklarının öğle saatlerinde 16 dereceye kadar yükseleceği, akşam saatlerinde ise 12 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklıklar da benzer bir aralıkta kalacak" denildi. Hafta sonuna dikkat çekilen açıklamada, "Cumartesi gününden itibaren İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 15-18 derece arasında seyrederken, zaman zaman ani sıcaklık düşüşleri ve yer yer şiddetli sağanaklar görülebilecek” ifadelerine yer verildi.