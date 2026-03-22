Kış geri geldi, şimdi de gitmek bilmiyor! Yeni haftanın hava durumu belli oldu
Soğuk mart ayı Türkiye genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji'den Türkiye genelinde kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise çığ ve kar erimesi riski bulunuyor. Batı illerinde sıcaklıklar az da olsa artsa da yağışlar tüm hafta etkili olacak... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bingöl, Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
