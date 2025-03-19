Kış geri geldi: Yağmur ve karla karışık yağmur ve soğuklar ülkeyi esir aldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.