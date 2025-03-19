Kış geri geldi: Yağmur ve karla karışık yağmur ve soğuklar ülkeyi esir aldı
Türkiye yalancı baharı ve terleten yaz sıcaklarını geride bıraktı... Hava sıcaklıkları hızla düşerken çok sayıda ilimizde yağmur ve kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları Pazar gününe kadar düşmeye devam edecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Ordu, Şırnak, Hakkâri ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın doğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor.
Öte yandan hava sıcaklıklarının da yurt genelinde hissedilir derece azalacağı tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı şeridinde yağmur ve sağanak, özellikle batısında karla karışık yağmur ve yer yer kar, iç kesimlerinde ise kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.