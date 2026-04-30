Kış geri geliyor: Hava durumu raporu açıklandı; kuvvetli sağanaklar yurdu esir alacak!
Türkiye genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, bu gece yarısından sonra yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakıyor. İstanbul ve çevre illerde kuvvetli sağanak beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur sürprizi yaşanacak. Doğu illerinde ise çığ tehlikesi devam ediyor. İşte il il, bölge bölge haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Türkiye, Cuma gününden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre, kuzeybatı kesimlerden başlayacak soğuma ile birlikte sağanak yağışlar tüm yurtta etkisini gösterecek. Cuma gecesi itibarıyla yağışların; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Trakya ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Uzmanlar, özellikle bu bölgelerde yaşayan vatandaşları su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Yapılan değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Adana, Konya, Sivas, Tokat ve Gaziantep çevrelerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak.