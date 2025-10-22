Kış havası sürüyor: Sağanak yağışlara devam... Pastırma yazı için tarih belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu ( Kars, Ardahan ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Aksaray, Bolu, Karabük, Kastamonu, Ordu çevreleri ve Samsun'un doğusu, Adana'nın güneyi, Hataya'ın kuzeyi, Edirne'nin güneyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.