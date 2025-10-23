Kış havasına mola: Yağışlar ve soğuk Türkiye'yi terk ediyor

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, İHA muhabirine hava tahmin raporlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağışların görüleceğini ifade eden Tekin, "Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde kendini gösterecek. Büyük bir bölümde yağışlar hafif orta kuvvetli olurken, bazı yerlerde kuvvetli yağışları görmek mümkün olacak. Bugün Muğla çevrelerinde yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz. Perşembe gününe bakıldığında ise günün ilk saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli'nin güneyi, Tekirdağ'ın batısı, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yağışlar kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istemekteyiz" ifadelerini kullandı.