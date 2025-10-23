Kış havasına mola: Yağışlar ve soğuk Türkiye'yi terk ediyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine Eylül ayından bu yana neredeyse tüm Türkiye'yi etkisi altına alan yağışlar ve soğuk hava, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında Türkiye'yi terk edecek. Hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek olan yağışlar pazar günü yurda veda ediyor... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Ordu hariç), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Sivas, Çorum, Bitlis ve Van çevrelerinin yağmur ve sağanak, batı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Kuzey Ege kıyıları ile Edirne'nin ve Kırklareli’nin güneyi, Tekirdağ’ın batısı ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, İHA muhabirine hava tahmin raporlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağışların görüleceğini ifade eden Tekin, "Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde kendini gösterecek. Büyük bir bölümde yağışlar hafif orta kuvvetli olurken, bazı yerlerde kuvvetli yağışları görmek mümkün olacak. Bugün Muğla çevrelerinde yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz. Perşembe gününe bakıldığında ise günün ilk saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli'nin güneyi, Tekirdağ'ın batısı, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yağışlar kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istemekteyiz" ifadelerini kullandı.