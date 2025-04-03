Kış hazırlıklarınızı yapın! Yağmurun ardından kar geri geliyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıklarının 6 derece kadar düşmesi beklenirken Türkiye genelinde sağanak yağışların sürmesi bazı illerimizde ise çöl tozu ile birlikte çamur yağmurlarının görülmesi bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Diğer yandan hem hava sıcaklıklarındaki düşüş hem de sağanak yağışlar önümüzdeki haftaya kadar da devam edecek.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
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4-10 Nisan tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları
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4 Nisan Cuma hava durumu tahmin haritaları
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