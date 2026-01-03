Kış turizminin kalbinden büyüleyen manzara: İstanbul'a sadece birkaç saat uzaklıkta
Bursa'da kar yağışı sonrası Uludağ'ın eteklerinde bulunan renkli müstakil evlerin çatıları, beyaza büründü. Görsel şölen sunan evler, dronla görüntülendi.
Kaynak: DHA
Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı Bursa'da da etkili oldu.
Kayakseverlerin 'beyaz cennet’ olarak tanımladıkları Uludağ'da kar kalınlığı 62 santimetre olarak ölçülürken, eteklerindeki rengarenk müstakil evlerin çatıları karla beyaza büründü.
Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi'nde bulunan, genellikle 3 katlı olarak inşa edilen bu evlerin sunduğu görsel şölen, dronla görüntülendi. (DHA)
