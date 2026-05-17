Kış uykusundan uyanan bozayının ilginç anları kamerada

Artvin'in Şavşat ilçesinde baharın gelişiyle kış uykusundan uyanan bir bozayının, yiyecek arayışına çıktığı karlı yamaçta metrelerce kaydığı eğlenceli anlar dron kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Artvin'in Şavşat ilçesinde kış uykusundan uyanarak yiyecek aramaya çıkan bir bozayının, karla kaplı dik yamaçtan metrelerce aşağı kaydığı o anlar dron kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. 

Karlı Yamaçta Çocuklar Gibi Eğlendi

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte doğanın uyanışına eşlik eden bozayılar, yiyecek arayışı için ormanlık alanlarda kendilerini göstermeye başladı. Şavşat'ın yüksek rakımlı zorlu coğrafyasında gezinen sevimli bir bozayı da bu anlarda bölgede çekim yapan bir dron kamerasına takıldı. 

Sosyal Medyada Beğeni Yağmuruna Tutuldu

Karlı ve dik yamaçta önce bir süre koşarak ilerlemeye çalışan ayı, daha sonra kendini karların üzerine bırakarak metrelerce aşağıya doğru kaydı. 

Adeta bir çocuk gibi karda kayma keyfi yaşayan bozayının bu eğlenceli halleri, sanal medyada paylaşıldı. 

