Kış uykusundan uyanan bozayının ilginç anları kamerada
Artvin'in Şavşat ilçesinde baharın gelişiyle kış uykusundan uyanan bir bozayının, yiyecek arayışına çıktığı karlı yamaçta metrelerce kaydığı eğlenceli anlar dron kamerasına yansıdı.
Karlı Yamaçta Çocuklar Gibi Eğlendi
Bahar aylarının gelmesiyle birlikte doğanın uyanışına eşlik eden bozayılar, yiyecek arayışı için ormanlık alanlarda kendilerini göstermeye başladı. Şavşat'ın yüksek rakımlı zorlu coğrafyasında gezinen sevimli bir bozayı da bu anlarda bölgede çekim yapan bir dron kamerasına takıldı.
Sosyal Medyada Beğeni Yağmuruna Tutuldu
Karlı ve dik yamaçta önce bir süre koşarak ilerlemeye çalışan ayı, daha sonra kendini karların üzerine bırakarak metrelerce aşağıya doğru kaydı.
Adeta bir çocuk gibi karda kayma keyfi yaşayan bozayının bu eğlenceli halleri, sanal medyada paylaşıldı.