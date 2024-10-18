Kış yüzünü gösterdi: Birçok ilimiz bembeyaz bir güne uyandı
Türkiye genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede düştü. Birçok ilimizde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. İşte yurttan kar manzaraları...
ERZURUM
Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışı bıraktı. Hava sıcaklığı eksi 4 dereceye düşerken, yüksek kesimler beyaz örtü ile kaplandı. Karla kaplanan otomobilini temizleyen Faruk Taber, "Kar artık yavaş yavaş kendini gösteremeye başladı. Yaklaşık iki haftadır evde kaloriferler yanıyor. Burası Erzurum, karın ne zaman yağacağı belli olmaz" dedi. Kar yağışı, en çok sabah okula giden çocukları sevindirdi.
Antakya'dan Erzurum'a misafir olarak gelen Elif Asel Bilgin, "Erzurum'a 16'ncı Uluslararası Robot Yarışması'na katılmak için geldik. Şaşkınız. Antakya'da pek kar görmeyiz. Hayatımda iki kez kar gördüm. Çok sevindik. Beklemiyordum dün yağmur yağdı, kara yağacağını düşünmedi ve o yüzden gelirken bot ve eldiven getirmedik. Şimdi hava biraz soğuk ama kar çok güzel, seviyorum" dedi.
Atatürk Üniversitesi'nden öğretim üyesi Muhammet İkbal Tepeler de "Yılın ilk karıyla günümüze başladık. Erzurum'un meşhur karı, giydi gelinliğini diyelim. Oğlumla birlikte çıktık. O da çok merak etti. Sanki biraz daha erken başladı. Bakalım artık nasıl biter göreceğiz. Biraz uzun sürüyor neredeyse 8 ay, ilerleyen zamanlarda zaten daha zorlu karlar başlar. Hemen kışlık montlarımızı, botlarımızı filan giydik" diye konuştu.
KARS
Kars'ta kış kendisini göstermeye başladı. Kar yağışının etkili olduğu kentte hava sıcaklığı eksi 5 dereceye düştü. Merkeze bağlı Boğatepe köyü ve hemen yanı başındaki Aygır Gölü ile birlikte dron ile görüntülendi.
Kars'a mevsimin ilk karının düştüğünü ifade eden vatandaşlar, "Kars'a kış geldi. Hava sıcaklığı eksi 5 dereceye düştü. Kars beyaz gelinliğini giydi" dedi.
Öte yandan kar yağışının etkili olduğu Kars'ta hava sıcaklığı da eksi 5 dereceye düştü. Kar yağışının aralıklarla devam edeceği öğrenildi.
TUNCELİ
Tunceli'de dün etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Pülümür ve Ovacık ilçesinin yüksek kesimleri beyaza bürünürken hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düştü.
Öte yandan, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Bingöl'ün yanı sıra Tunceli için de zirai don uyarısında bulundu.
BİNGÖL
Meteorolojinin uyarı yaptığı Bingöl ve ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Karlıova ilçe merkezinde gece yağmur etkili olurken yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Kar yağışıyla birlikte dağlar beyaza büründü.