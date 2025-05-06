Kışa veda edin... Yağışlar adım adım Türkiye'yi terk ediyor

Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğu kesimleri ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.