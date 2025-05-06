Kışa veda edin... Yağışlar adım adım Türkiye'yi terk ediyor
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre hava sıcaklıkları Türkiye genelinde artmaya devam ediyor... Yağışllı hava etkisini kaybetse de bazı illerimizde yine sağanak yağışlar bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
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Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğu kesimleri ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
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Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
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