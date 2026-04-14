Kışa yaz molası! Hava sıcaklıkları bir anda artacak! Ancak yeni yağışlar kapıda!
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre batıdan başlayarak tüm yurtta sıcaklıklar rekor seviyede artıyor, ancak bu yaz havası uzun sürmeyecek. Toz taşınımı uyarısının yanı sıra, Cuma günü itibarıyla sağanak yağışlar kapıya dayanacak. Doğu Anadolu'da kar ve buzlanma sürerken, batıda bahar havası esecek. İşte il il haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Siirt çevrelerinin yağmurlu, Doğu Anadolu’nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Batı kesimlerden toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerden itibaren hissedilir bir şekilde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken rüzgarın ise genellikle güney ve batılı, Trakya kesiminde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
