Kışı beklerken yaz geri geldi: Hava durumu raporu herkesi şaşırtacak
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre takvimler 18 Aralık'ı gösterirken kış yerine yazdan kalma günleri yaşayacağız... Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artması bekleniyor... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.
Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
