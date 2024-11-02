Kışlıklar hazır mı ? Meteoroloji uyardı: Önce yağmur, ardından kar geliyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları düşmeye devam edecek. Uzmanlar önce soğuk, ardından yağmur son olarak da kar geliyor diyerek uyardı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Zonguldak, Bartın, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari çevreleri ile Sakarya ve Düzce'nin kuzey kesimleri, Hatay'ın güney kesimleri, Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ve Diyarbakır'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı
Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde doğu ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının önümüzdeki birkaç gün için genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Ancak meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise kar yağışının kapıda olduğunu söyledi. Marmara Bölgesi dahil birçok kentte kar, karla karışık yağmur ve sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.