  4. Kışlıkları hazırlayın! Hava daha da soğuyacak

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredecek.

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Kışlıkları hazırlayın! Hava daha da soğuyacak - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara, Batı Karadeniz ile İzmir'in kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Kışlıkları hazırlayın! Hava daha da soğuyacak - Resim: 2

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında olması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Kışlıkları hazırlayın! Hava daha da soğuyacak - Resim: 3

28 Eylül - 4 Ekim tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları

Kışlıkları hazırlayın! Hava daha da soğuyacak - Resim: 4

28 Eylül Pazar hava durumu tahmin haritası

