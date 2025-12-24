Kitap kurtları buraya: 2025'in en çok satan kitapları belli oldu

2025’İN EN ÇOK TERCİH EDİLENLERİ BELİRLENDİ

2025 yılı boyunca Hepsiburada'da en fazla ilgi gören kategori çocuk kitapları oldu. Okurların yoğun ilgi gösterdiği bu kategoride ilk sırayı Constanze Von Kitzing’in ‘Uykusu Gelmeyen Porsuk’ adlı kitabı aldı. Listenin devamında ise Çağrı Odabaşı’nın ‘Genel Kültür Kitabım – Konuşuyorum’ adlı eseri ile Saniye Bencik Kangal’ın ‘Zorbalığa Karşı Taktiklerim Var’ adlı eseri yer aldı.

Yazar bazında değerlendirildiğinde ise yılın en çok satan yazarları arasında birinci sırayı Çağrı Odabaşı aldı. Çağrı Odabaşı’nın ‘Genel Kültür Kitabım – Konuşuyorum’ adlı kitabı yıl boyunca en çok sipariş verilen eseri olurken, onu Zülfü Livaneli, ‘Bekle Beni’ adlı kitabı ve Saniye Bencik Kangal, ‘Sınır Var Sinir Yok’ adlı eseriyle izledi.

Yıl içinde kitap siparişi veren kullanıcılarının cinsiyet dağılımına bakıldığında ise, siparişlerin yüzde 55’ini kadınların, yüzde 45’ini ise erkeklerin verdiği görüldü. 2025 genelinde en çok aranan kitap Çağrı Odabaşı’nın ‘Bebek Üniversitesi Seti 1: Hikayeli İlk Kavramlarım’ eseri olurken, en çok aranan yazar Saniye Bencik Kangal oldu. Favorilere ekleme davranışları incelendiğinde ise Çağrı Odabaşı’nın ‘Genel Kültür Kitabım – Konuşuyorum’ adlı kitabının, 2025 yılında en çok favorilere alınan eser olduğu görüldü.