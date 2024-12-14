Kıyamet Buzulu yanılttı: Felaket senaryoları sil baştan değişti
Kıyamet buzulu olarak adlandırılan ve küresel deniz seviyelerini yükseltmesi ve büyük felaketleri beraberinde getirmesi beklenen Antarktika’daki Thwaites Buzulu ile ilgili tahminler değişti.
Batı Antarktika’daki Thwaites Buzulu, iklim bilimcilerin uzun süredir yakından takip ettiği ve “Kıyamet Buzulu” olarak anılan kritik bir bölge. Yaklaşık olarak Florida eyaleti büyüklüğünde olan bu buzul, küresel deniz seviyesindeki yıllık artışın yüzde 4’ünden sorumlu.
Ancak Dartmouth College liderliğinde yapılan ve Science Advances dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, daha önce tahmin edilen “deniz buzu uçurumunun istikrarsızlığı” (MICI) senaryosunun bu yüzyıl içinde gerçekleşmesinin düşük ihtimal olduğunu ortaya koyuyor.
Thwaites Buzulu, “MICI” olarak adlandırılan bir sürecin potansiyel tetikleyicisi olarak görülüyordu. MICI, buzul raflarının çökmesiyle devasa buz uçurumlarının ortaya çıktığını ve bu uçurumların kendi ağırlığı altında parçalanarak zincirleme bir çöküşe neden olabileceğini öngörüyordu. Ancak, bu senaryolar eski ve düşük çözünürlüklü modellerle oluşturulmuştu.
Dartmouth ekibi, yeni nesil bilgisayar simülasyonları kullanarak MICI’nin Thwaites için gerçekçi bir tehdit oluşturmadığını buldu. Çalışma, bu yüzyıl içinde buz rafları çökse bile ortaya çıkan buz uçurumlarının yeterince yüksek olmayacağını ve zincirleme bir çöküşü tetikleyemeyeceğini gösteriyor. Çalışmanın baş yazarı Profesör Mathieu Morlighem, “Antarktika’nın güvende olduğunu söylemiyoruz, ancak bu yüzyıldaki en uç senaryoların gerçekleşme olasılığı daha düşük görünüyor” dedi.