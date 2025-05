''Kız başınıza yapamazsınız'' dediler, ''Hakkari'de olmaz'' dediler ama onlar başardı

Kuzenlerden Neslihan Çınar, kadınların her alanda var olması gerektiğini belirterek, "2 kuzen olarak evlerimizin arasında bulunan boş araziyi değerlendirmek istedik. Babam ve amcamın da desteğiyle gerekli malzemeleri alarak seramızı kurduk. İlk zamanlar sadece kendi tüketimimiz için üretim yapıyorduk. Ancak zamanla fide alıp, üretimi artırarak satış yapmaya başladık. Seranın tüm iş yükünü Zeynep ile birlikte üstleniyoruz. Fidelerin ekimi, çapalama, sulama gibi tüm işleri birlikte yapıyoruz. Kadının üretimde var olması benim için çok değerli ve gurur verici. Kadının gücünü her yerde hissetmek, kadının yapabileceğini görmek çok değerli. Biz kadınlar olarak her alanda başarılı olabiliriz" dedi.