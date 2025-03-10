Kızının yanında çalışmaya başlamıştı; o İstanbul'un 70 yaşındaki ''barista teyzesi''...

Dükkan yoğun olduğu için yardım etmek istediğini belirten Çal, "Biz zaten yoğunuz. İstanbul Üniversitesi'nin yanında olduğumuz için, sınavlar oluyor, öğrenciler geliyor. Zaten yoğunuz. Hocalar, öğrenciler hepsi tanırlar bizi. Barista teyze diyorlar. İlk zamanlar şaşırıyorlar, ama benim öğrenciler, hocalar alıştığı için, bizden hangisini istiyorlarsa onu veriyoruz. İlk görenler şaşırıyor, o kızım da şaşırdığı için beni sosyal medyaya koymuş. Severek yapıyorum. Ben çalışmayı çok severim. Onun için ne iş yapsam seviyorum, severek yapıyorum. Baristalığa ayrı bir ilgim var. Ben çalışmıyorum aslında. Burayı benim çocuklarım açtı. Ben onlara yardıma geliyorum. Bir hobi olarak, evde durmamak için onlara yardım ediyorum. Bıktığım anda gidiyorum. Ben buraya kahve içmeye geldiğimde merak ettim. Ben biraz da meraklıyım. Gittim, yaptım, ondan sonra da hoşuma gitti. Barista olduk. şimdi. Esas barista benim kızım. Biz ondan eğitim aldık, sonra çalışanlara öğretti. Çalışanlarımız hiçbir şey bilmezken geldiler, burada barista oldular. Onları yetiştirdiğimiz için de mutluyuz" şeklinde konuştu.