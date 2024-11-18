Koltuklu, elektrikli skuterlı trafik canavarı kamerada
Muğla'da daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulan bir kişi bu sefer de elektrikli skuter üzerine montajını yaptığı koltukla yolculuk yaparken polise yakalandı...
Kaynak: DHA
Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde yaşayan O.B.'ın, 5 Mart'ta girdiği trafik denetiminde alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konuldu. Alternatif bir ulaşım aracı arayan O.B., ehliyet gerektirmeyen elektrikli bir skuter satın aldı.
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Bir süre sonra ayakta yolculuk yapmaktan yorulan Bostan, skuter üzerine bir ev koltuğu monte etti. O.B., ev koltuklu skuter yolculuğunu esprili bir yaklaşımla çektiği videoyu 'Ehliyeti kaptırınca ben' ifadesiyle sosyal medya hesabından paylaştı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyadaki görüntülerin ardından Oğuzhan Bostan'a yük taşımaktan ve hız limitini aşmaktan 3 bin 12 lira para cezası kesti. (DHA)
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