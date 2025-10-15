KONDA'nın ''Türkiye yaşam tarzı olarak hangi ülkeye benzemesini istersiniz'' anketi açıklandı!
KONDA Araştırma tarafından Temmuz ayında gerçekleştirilen "Türkiye’nin yaşam tarzı açısından hangi ülkeye benzemesini istersiniz" anketinin sonuçları açıklandı... İşte KONDA anketine göre Türk halkının benzemek istediği ülkeler...
KONDA Araştırma’nın Temmuz 2025 tarihli Barometre çalışmasında, Türkiye’de toplumun hangi ülkelere benzemek istediği sorusu ele alındı.
Halktv'nin haberine göre veriler, Türkiye’de toplumun yüzde 68’inin Batılı ülkelere (AB ülkeleri ve ABD) benzemek istediğini gösterdi.
En çok benzemek istenen grup yüzde 54 ile Avrupa Birliği ülkeleri olurken, ABD'yi tercih edenlerin oranı yüzde 14 oldu.
“Türkiye’nin yaşam tarzı açısından hangi ülkeye benzemesini istersiniz?” sorusuna verilen yanıtlar şu şekilde:
