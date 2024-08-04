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Konya'da faciadan dönüldü: Aynı nokta ikinci kez çöktü

Konya'nın Karapınar ilçesinde pancar tarlasında geçen yıl oluşan obruğun yanında yeni bir obruk daha oluştu.

Kaynak: DHA
Konya'da faciadan dönüldü: Aynı nokta ikinci kez çöktü - Resim: 1

Konya'nın Karapınar ilçesinde yer altı sularının çekilip, toprağın çökmesiyle meydana gelen obruklara bir yenisi daha eklendi.

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Konya'da faciadan dönüldü: Aynı nokta ikinci kez çöktü - Resim: 2

Kent merkezine 9 kilometre mesafedeki Cafer Şık Yaylası’ndaki pancar tarlasında dün saat 20.00 sıralarında 20 metre çapında, 35 metre derinliğinde obruk oluştu.

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Konya'da faciadan dönüldü: Aynı nokta ikinci kez çöktü - Resim: 3

Geçen yıl 15 Ağustos'ta aynı obruğun yanında 60 metre çapında 20 metre derinliğinde obruk meydana gelmişti.

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Konya'da faciadan dönüldü: Aynı nokta ikinci kez çöktü - Resim: 4

Karapınar'da yer altı sularının çekilip, toprağın çökmesiyle meydana gelen obruklara bir yenisi daha eklendi. Kent merkezine 9 kilometre mesafedeki Cafer Şık Yaylası’ndaki pancar tarlasında dün saat 20.00 sıralarında 20 metre çapında, 35 metre derinliğinde obruk oluştu. Geçen yıl 15 Ağustos'ta aynı obruğun yanında 60 metre çapında 20 metre derinliğinde obruk meydana gelmişti.

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